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Beşinci kattan düşen kadın hayatını kaybetti

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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 5. kattan beton zemine düşen kadın hayatını kaybetti.

Beşinci kattan düşen kadın hayatını kaybetti
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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 5. kattan beton zemine düşen kadın hayatını kaybetti.

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Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Yaşa Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan binanın 5. katında oturan Dilda Sorku (39), evinin penceresinden beton zemine düşerek yaralandı. Sorku’nun düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ağır yaralı olarak ambulansa alınan Sorku, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sorku, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde çalıştığı öğrenilen Sorku’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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