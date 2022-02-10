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Bilgievleri çocuklarının artık yeni dergisi var: "Kocaeller"

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgievleri öğrencileri tarafından yayın dünyasıyla buluşturulan "Kocaeller" isimli derginin tanıtımı yapılacak.

Bilgievleri çocuklarının artık yeni dergisi var: "Kocaeller"
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgievleri öğrencileri tarafından yayın dünyasıyla buluşturulan "Kocaeller" isimli derginin tanıtımı yapılacak.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü’ne bağlı Bilgievleri’nde, ilköğretim öğrencilerine ev ve okuldan sonra üçüncü bir eğitim noktası olarak 17 merkezde ders çalışma imkanı sunuluyor. Bilgievleri Yazarlık Atölyesi öğrencileri tarafından bir bölümü hazırlanan, ilköğretim çağındaki çocuklara yönelik "Kocaeller dergisi", 12 Şubat saat 14.00’te Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek tanıtım programıyla çocuklarla buluşacak. Kocaeller dergisi 36 sayfadan oluşuyor. Dergide, çocukların kendi eserlerinin yer aldığı dergide özgüvenlerinin yazılı ve görsel ifadelerine de yer verildi.

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