Bilgisayar eğitimlerine devam eden KO-MEK, 50 yaş üstü kursiyerlerin kendi dilekçelerini ve maillerini rahatlıkla kimseye ihtiyaç duymadan yazmalarını sağlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), 351 farklı branşta 12 ilçede 41 kurs merkezinde eğitimlerine devam ediyor. Bilgisayar teknolojilerinin gerektirdiği tüm branşlarda eğitim vermeye gayret gösteren KO-MEK, teknoloji ile vatandaşları buluşturuyor. Aynı zamanda KO-MEK, bugüne kadar hiç bilgisayar kullanmamış ancak çağın gereklilikleri nedeniyle bu konuda zorluk yaşayan 50 yaş ile üstündeki vatandaşlar için ve üniversitede okuduğu bölümde kendini geliştirmek isteyen gençler için de eğitim veriyor.

42 farklı branşta 136 bin 342 kişiye bilgisayar ve bilgisayar teknolojileri eğitimi veren KO-MEK, bilgi çağına uygun insan gücünün yetiştirilmesini amaçlıyor. Her alanda her yaşta öğrenmek isteyen vatandaşlara uygun bir branşta eğitim veren KO-MEK, verdiği sertifikalarla birçok kişinin iş sahibi olmasına da katkı sağlıyor. Kimi kursiyerler aldığı hızlı klavye kullanımı kursu eğitimi ile girdiği sınavda başarılı olurken, kimi kursiyerler de muhasebe yeteneğini geliştirerek kendi iş yerini açıyor.

Bilgisayarla hayatları kolaylaştı

Geçtiğimiz dönemlerde KO-MEK “Bilgi Güvenliği Bilinçlendirme Eğitimi” adı altında bilgisayar eğitimi başlatarak vatandaşlara, çağın gereği olan bilgisayardan ve buna bağlı olarak kullanıldığı alanlardan uzak kalmaması için eğitim vermeye başladı. Eğitimler sonucunda 50 yaş üstü kursiyerler kendi dilekçelerini, maillerini rahatlıkla kimseye ihtiyaç duymadan yazabilecek seviyeye ulaştı. Kursta hastaneden randevu alma ya da tahlil sonucu öğrenme gibi önemli ayrıntılar KO-MEK’in bilgisayar eğitimi ile daha kolay hale getirildi.