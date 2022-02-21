Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Öztürk’ten bulaşıcı hastalık uyarısı

Derince Belediyesi tarafından düzenlenen seminere katılan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, "Bir mikroorganizmanın vücudumuza değişik yollardan girip çoğalmasına bulaşıcı hastalık diyoruz. Özellikle ellerimizi bu noktada büyük bir özen göstererek temiz tutmalıyız. Birbirimizle olan mesafemizi korumalıyız. Maske kullanımına da dikkat etmeliyiz. Emniyetli su ve gıda malzemelerini kullanmalıyız" dedi.

Yenikent Kültür Merkezi’nde düzenlenen "Bulaşıcı Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü" konulu seminere; Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, İlçe Müftüsü Mecit Amil, Prof. Dr. Fethi Kadıoğlu, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ile ilçe halkı katıldı. Seminerde İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, ilçe halkına önemli bilgiler verdi. Prof. Dr. Recep Öztürk, "Belediye Başkanımız Zeki Aygün’e davetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Çeşitli konularda bilgi sahibi olmak bir ülkenin ileriye gitmesi için çok çok önemli. Bu kapsamda sağlık okur yazarlığı en önemli konu başlıklarından birisidir. Bir mikroorganizmanın vücudumuza değişik yollardan girip çoğalmasına bulaşıcı hastalık diyoruz. Özellikle ellerimizi bu noktada büyük bir özen göstererek temiz tutmalıyız. Birbirimizle olan mesafemizi korumalıyız. Maske kullanımına da dikkat etmeliyiz. Emniyetli su ve gıda malzemelerini kullanmalıyız" dedi.