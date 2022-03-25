Bir günde bin 700 pet şişe topladılar

Körfez Belediyesi’nin yürüttüğü proje çerçevesinde Petkim Ortaokulu öğrencileri bir günde bin 700 pet şişe topladı.

Körfez Belediyesi, öğrencilere sıfır atık projesini daha iyi anlatmak ve çevre sevgisini aşılamak için çeşitli projeler üretmeyi sürdürüyor. Bu çerçevede, Petkim Ortaokulu ile birlikte bir günlük proje hayata geçirildi. Bin 500 öğrencinin bulunduğu Petkim Ortaokulu’nda öğrenciler bir günde kullandıkları pet şişeleri okul içerisinde oluşturulan geri dönüşüm noktalarına bıraktı. Körfez Belediyesi Sıfır Atık Birimi ekipleri, toplanan şişeleri almak için okula gitti. Düzenlenen programa; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serbülen Kurt, Okul Müdürü Adem Akgöl, Temizlik İşleri Müdürü Ali Osman Yıldırım ve öğrenciler katıldı.

Öğrencileri tebrik eden Başkan Şener Söğüt, "On yıldır atık getirme merkezimiz faal durumda. Mobil atık getirme merkezlerimizi de oluşturduk. Sayılarını da her geçen gün arttırıyoruz. Bugün de burada çok güzel bir sosyal proje için bir aradayız. Bir günlük pet şişelerinizi getirdiniz. Bunlar doğada kolay kaybolmayan ambalaj atıklar. Rastgele atılması, çevre için gerçekten kötü bir durum. Sizleri canı gönülden tebrik ediyorum. Hem ekonomimize katkı sağlıyorsunuz hem de doğayı korumuş oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.