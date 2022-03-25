banner4556

Bisikletiyle kaybolan turistin yardımına zabıta ekipleri yetişti

banner4664

Körfez ilçesindeki bir arkadaşına gelen ve bisikletiyle gezerken kaybolan İngiliz turistin yardımına zabıta ekipleri yetişti.

Bisikletiyle kaybolan turistin yardımına zabıta ekipleri yetişti
banner4583
banner4336

Körfez ilçesindeki bir arkadaşına gelen ve bisikletiyle gezerken kaybolan İngiliz turistin yardımına zabıta ekipleri yetişti.

Körfez’de yaşayan bir arkadaşına tatil için gelen İngiliz turist, bisikletiyle gezerken kayboldu. Döneceği adresi bulamayan Helena isimli İngiliz turist, İzmit Tavşantepe Ulu Cami’ne sığındı. Cami imamının haber vermesi üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri harekete geçti. İngiliz turistin Körfez ilçesinde ikamet eden arkadaşına ulaşıldı.

Turistin Körfez ilçesinde gideceği evin adresi belirlendi. Zabıta ekipleri İngiliz turisti, Körfez’deki arkadaşlarının evine bıraktı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Dostluk maçı renkli geçti
Dostluk maçı renkli geçti
  1. TEKİRDAĞ

banner3841

banner4665

banner4578

banner4616

banner4666