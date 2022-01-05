crossorigin="anonymous">

banner4556

Boş baraka alev alev yandı

banner4336

Kocaeli’de bilinmeyen bir sebeple boş barakada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, baraka ise kullanılamaz hale geldi.

Boş baraka alev alev yandı
banner4583

Kocaeli’de bilinmeyen bir sebeple boş barakada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, baraka ise kullanılamaz hale geldi.

banner4575

Yangın, sabah saatlerinde Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesinde bulunan boş barakada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arazide bulunan baraka bilinmeyen sebeple yanmaya başladı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, alev alev yanan barakaya müdahalede bulundu. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, baraka ise kullanılamaz hale geldi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Tekirdağ’da uyuşturucuya geçit yok
Tekirdağ’da uyuşturucuya geçit yok
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4577

banner4349