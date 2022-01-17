Bu atölyeler ara tatili renklendirecek

Ara tatilin ilk haftasında gerçekleştirilecek etkinlikler tatil keyfine renk katacak.

2022 yarıyıl tatilinin ilk bölümünde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 24 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan “Sanat ve Eğlence Atölyeleri” ara tatile renk katacak. 24-28 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerden, 7-13 yaş arasındaki çocuklar yararlanacak. Etkinlikler için başvuru süresi 13 Ocak Perşembe günü başladı. Kurulacak atölyelerde Karagöz’den masala, ekmek pişirmekten şerbet yapımına, kukla yapımı gösterisinden konserlere kadar birbirinden farklı sanatsal aktiviteler düzenlenecek.

Etkinlikler Kongre Merkezi ve Gebze KO-MEK’te olacak

Sanat ve Eğlenceleri Atölyeleri, İzmit’te Kocaeli Kongre Merkezi’nin Karamürsel Alp, Süleyman Paşa, Pertev Mehmet Paşa, Selim Sırrı Paşa ve Çoban Mustafa Paşa Salonlarında gerçekleştirilecek. Sanat ve Eğlence Atölyelerine Gebze’de KO-MEK Binası ev sahipliği yapacak. Etkinlikler, 24-28 Ocak tarihleri arasında, her gün 11.30 ile 16.30 saatleri arasında yapılacak. Pandemi dolayısıyla atölyelerde en fazla 15 çocuk yer alabilecek.

Öte yandan yarı yıl tatilinin ilk haftası içinde gerçekleştirilecek olan etkinlikler kapsamında Sırrı Paşa Konağı ve Seka Kağıt Müzesi’nde masal etkinlikleri düzenlenecek.

5 müdürlükten ortak çalışma

Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinin ilk haftasında yapacağı Sanat ve Eğlence Atölyeleri etkinliklerini; Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı, Turizm ve Doğal Yaşam Alanları, Yaygın Eğitim (KO-MEK), Müzeler, Şehir Tiyatroları ve Kültür Sanat Konservatuvar Şube Müdürlüklerinin işbirliğinde gerçekleştirecek.