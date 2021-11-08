Bu festivalde 2 ton kestane ücretsiz dağıtıldı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde düzenlenen festival renkli anlara sahne oldu. 2 ton kestane vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı

Bu festivalde 2 ton kestane ücretsiz dağıtıldı
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde düzenlenen festival renkli anlara sahne oldu. 2 ton kestane vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı

Kartepe Belediyesi tarafından alan içerisinde kurulan stantlarda 2 ton kestane ücretsiz olarak vatandaşlara ikram edildi. Alanda vatandaşların alışveriş yapabileceği meyve ve kestane satış alanları yer aldı. Yerel sanatçıların yanı sıra sevilen sanatçı Ekin Uzunlar da festivalde sahne aldı. Ekin Uzunlar sahne performansıyla festivale gelen vatandaşları coşturdu. Gün boyu renkli etkinliklerle devam eden festival, havai fişek gösterisi ve görsel şölen ile sona erdi.

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