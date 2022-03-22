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Bu merkez kadınların ikinci evi oldu

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Başiskele Aile Danışma ve Yaşam Merkezi’nde kadınlara ve çocuklara yönelik hizmetler veriliyor.

Bu merkez kadınların ikinci evi oldu
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Başiskele Aile Danışma ve Yaşam Merkezi’nde kadınlara ve çocuklara yönelik hizmetler veriliyor.

Başiskele Belediyesi’nin kadın ve aile çalışmalarını bir araya toplayan KALE Modeli, geçtiğimiz günlerde yapılan lansman ile kamuoyuna duyurulmuştu. KALE Modeli kapsamında Aile Danışma ve Yaşam Merkezi’nde verilen hizmetler ise takdir topluyor. Barbaros Mahallesi Kiraz Çiçeği Sokakta hizmet veren merkezde; çocuk ve ergen psikolojik danışmanlık hizmetleri, yetişkin psikolojik ve danışmanlık hizmetleri, sağlık hizmetleri, beslenme ve diyet danışmanlığı, kadınlara yönelik kişisel gelişim eğitimi gibi ücretsiz hizmetler veriliyor. Başiskele Belediyesi Kadın ve Aile Birimi de kadın ve aile çalışmalarını bu merkezde sürdürüyor.

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