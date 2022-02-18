banner4556

Büyükgöz, esnaf ile bir araya geldi

banner4664

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, beraberindeki heyetle birlikte İstasyon Mahallesi’nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Büyükgöz, esnaf ile bir araya geldi
banner4583

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, beraberindeki heyetle birlikte İstasyon Mahallesi’nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

banner4336

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, her hafta farklı mahallelerde esnaf ziyaretlerine devam ediyor. AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Enes Altuntaş’ın yanı sıra ilçe yöneticilerinin de eşlik ettiği ziyaretler kapsamında heyet; İstasyon Mahallesi Şehit Abdullah Horoz Caddesi üzerindeki esnafa konuk oldu. Esnafla sohbet eden heyet, bereketli kazançlar diledi. Alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden heyet, görüş ve talepleri dinledi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Güvenlikçilere ‘göz yaşartan’ eğitim
Güvenlikçilere ‘göz yaşartan’ eğitim
  1. BURSA

banner3841

banner4665

banner4578

banner4349

banner4666