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Büyükgöz, GESMEK’li kursiyerlere konuk oldu

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, GESMEK kurslarına katılan kursiyeri ziyaret etti.

Büyükgöz, GESMEK’li kursiyerlere konuk oldu
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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, GESMEK kurslarına katılan kursiyeri ziyaret etti.

Okuma-yazma, robotik kodlama, step-aerobik, dikiş kurslarından ücretsiz olarak yararlanan GESMEK kursiyerlerini sınıflarında ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, dersler hakkında da usta öğreticilerden bilgi aldı. GESMEK’li kursiyerlerle sohbet eden Büyükgöz, eğitimlerinde başarılar diledi. Eğitimlerine Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi çatısı altında devam eden GESMEK’li kursiyerler de ziyaretinden dolayı Zinnur Büyükgöz’e teşekkürlerini sundu.

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