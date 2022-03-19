Büyükşehir, 888 öğrencinin YKS ücretini karşıladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek olan 888 öğrencinin sınav giriş ücretini 41 Kart üzerinden hesaplarına yatırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım desteği alan ailelerin 12. sınıfta okuyan ve (YKS) Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek çocuklarına 230 TL’lik sınav giriş ücretlerini 41 kartlara yatırdı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sistemine kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelere, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan çocukları için nakdi destek sağladı. Büyükşehir, 12. sınıfa devam eden 888 öğrenci için ailelerine nakdi destekte bulundu. Fırsat eşitliğini sağlamak amacı ile gerçekleştirilen toplamda 204 bin 240 TL’lik nakdi destek vatandaşların 41 Kart’larına yatırıldı.