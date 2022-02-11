Büyükşehir A Takımından tabela temizliği

Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekipleri, İzmit Serdar Mahallesi’nde ve diğer yerlerde tabelalara yazılan yazıları temizledi.

Serdar Mahalle Muhtarı Ümit Yılmaz, Tuna Sokak girişinde bulunan Yenidoğan yön tabelasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çirkin bir ifadenin yazıldığını fark etti. Bunun üzerine durumu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince kurulan Muhtar Aktif Sistemi” üzerinden yetkilere bildirerek, söz konusu yazının silinmesini talep etti. Talep üzerine, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesindeki “A Takımı” ekipleri bölgeye giderek, tabeladaki çirkin yazıyı temizledi.

Serdar Mahalle Muhtarı Ümit Yılmaz, Büyükşehir A Takımı ekiplerine teşekkür ederek, "Mahallemizde genelde araçların çarpmasıyla tabelalarımız devriliyordu. Bazen duvarlara yazılar yazılıyordu. Tabelaya ilk defa böyle bir yazı yazıldı. Tabelanın bulunduğu yer okul güzergahı. Yani çocukların geçtiği bir yer. Kötü bir yazıydı. Bunu yazanları Allah ıslah etsin" diye konuştu.