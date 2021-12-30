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Büyükşehir ile iş yapan firmaların alacakları sıfırlandı

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatı doğrultusunda, büyükşehir ile iş yapan esnaf, tüccar ve firmaların alacakları yeni yıl öncesinde sıfırlandı.

Büyükşehir ile iş yapan firmaların alacakları sıfırlandı
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatı doğrultusunda, büyükşehir ile iş yapan esnaf, tüccar ve firmaların alacakları yeni yıl öncesinde sıfırlandı.

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Kocaeli’de artık geleneksel hale gelen yeni yıl öncesi ödemeler devam ediyor. Başkan Büyükakın, büyükşehire iş yapan esnaf, tüccar ve firmaların tüm alacaklarının yeni yıl öncesinde hesaplara yatırılması talimatını verdi. "Kent halkımızı, esnafımızı asla yalnız bırakmayacağız" diyen Başkan Büyükakın’ın talimatıyla büyükşehir, yeni yıl öncesinde ödemeleri yaparak kente can suyu verdi. Böylece 2022 yılına girmeden önce büyükşehirden alacağı olan tüm esnaf, tüccar ve firmalara ödeme yapıldı.

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