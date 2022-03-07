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Büyükşehir TSM Korosu kulakların pasını sildi

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi TSM Korosu, iki usta bestekar Alaeddin Yavaşça ve Avni Anıl’ın unutulmaz şarkılarını sanatseverler için seslendirdi.

Büyükşehir TSM Korosu kulakların pasını sildi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi TSM Korosu, iki usta bestekar Alaeddin Yavaşça ve Avni Anıl’ın unutulmaz şarkılarını sanatseverler için seslendirdi.

Türk Halk Müziği Korosu’nun geçtiğimiz haftalarda verdiği Anadolu Türküleri konserinin ardından şimdi de Türk Sanat Müziği Korosu, Türk musikisinin iki duayen bestekarı Alaeddin Yavaşça ve Avni Anıl’ın anısına düzenlenen konserde Kocaelililere unutulmaz bir gece yaşattı. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. 17 eserin seslendirildiği gecede solo performanslar da gerçekleştirildi. İki büyük ustanın en sevilen eserlerinden oluşan bir repertuarı şef Neşe Sarısözen Adalı yönetiminde sunan koro, birbirinden güzel eserlerle vatandaşları adeta geçmişe götürdü.

Konser, kürdili hicazkar makamında iki eserle başladı. Koro, bestesi Avni Anıl’a ait ‘Safa Geldiniz Dostlar’ isimli eseri seslendirdi. Ardından koro, yakın bir zaman önce kaybettiğimiz duayen bestekar Alaeddin Yavaşça’ya ait olan ’Geçmesin Günümüz Sevgilim Yasla’ eserini icra etti.

Ardından solo performanslara geçildi. Solist Oktay Bulut, bestesi Avni Anıl’a ait olan ‘Ah, Bu şarkıların Gözü Kör Olsun’ eserini seslendirdi.

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