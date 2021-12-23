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Büyükşehir TSM Korosu’ndan konser

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Kocaeli Büyükşehir Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosu, SDKM Büyük Sahnede Murat Büyükkaya yönetiminde konser verdi.

Büyükşehir TSM Korosu’ndan konser

Kocaeli Büyükşehir Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosu, SDKM Büyük Sahnede Murat Büyükkaya yönetiminde konser verdi.

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Büyükşehir Belediye Konservatuvarı tarafından desteklenen Kocaeli Büyükşehir Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosu’nun konseri iki bölümden oluştu. Koro birinci bölümde hicazkar makamındaki eserleri seslendirdi. İkinci bölümde ise muhayyerkürdi ve hicaz makamındaki eserlerden oluşan solo performanslar icra edildi. Konseri çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi. Musikiseverler Türk Sanat Müziğinin eşsiz eserlerinin icra edildiği konsere zaman zaman eşlik etmeyi ihmal etmedi. Konserin sonunda Kocaeli Büyükşehir Musiki Derneği Başkanı Hasan Vehbi Hopalı, koro şefi Murat Büyükkaya’ya çiçek vererek, teşekkür etti.

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