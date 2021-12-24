Büyükşehirden Gölcük Hisareyn’e bal ormanı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Hisareyn’deki dolgu alanını bal ormanına dönüştürmek için fidan dikme çalışmalarına başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Hisareyn dolgu alanında bal ormanı oluşturmak için çalışmalarına başladı. Toplamda 3 bin 500 adet farklı tipte ağacın dikileceği alanda 60 adet ıhlamur fidanı toprakla buluşurken, çukur açma işlemi de devam ediyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra bölgede arıların bal yapmasına olanak sağlayacak ormanlık bir alan oluşacak. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı ekipler Gölcük Hisareyn dolgu alanında hummalı bir çalışma yürütüyor. Dolgu alanını bal ormanına çevirmek için çalışma başlatan ekipler, ıhlamur, akasya, fıstık çamı, sedir, kestane gibi türlerden oluşan ağaçları toprakla buluşturacak.