banner4556

Büyükşehirden Gölcük Hisareyn’e bal ormanı

banner4336

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Hisareyn’deki dolgu alanını bal ormanına dönüştürmek için fidan dikme çalışmalarına başladı.

Büyükşehirden Gölcük Hisareyn’e bal ormanı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Hisareyn’deki dolgu alanını bal ormanına dönüştürmek için fidan dikme çalışmalarına başladı.

banner4575

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Hisareyn dolgu alanında bal ormanı oluşturmak için çalışmalarına başladı. Toplamda 3 bin 500 adet farklı tipte ağacın dikileceği alanda 60 adet ıhlamur fidanı toprakla buluşurken, çukur açma işlemi de devam ediyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra bölgede arıların bal yapmasına olanak sağlayacak ormanlık bir alan oluşacak. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı ekipler Gölcük Hisareyn dolgu alanında hummalı bir çalışma yürütüyor. Dolgu alanını bal ormanına çevirmek için çalışma başlatan ekipler, ıhlamur, akasya, fıstık çamı, sedir, kestane gibi türlerden oluşan ağaçları toprakla buluşturacak.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kartal’da yanan evdeki köpek ve kediler son anda...
Kartal’da yanan evdeki köpek ve kediler son anda...
  1. ASAYİŞ

banner4558

banner3841

banner4578

banner4321