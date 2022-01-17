Büyükşehirden Kabaoğlu’na halı saha

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ilçesi Kabaoğlu Köyü’ne çocuk ve gençlere yönelik halı saha inşa ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sporla daha fazla vakit geçirebilmesi için sağlıklı ortamlar oluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir, kentin spor altyapısını güçlendirmek amacıyla spor kompleksleri, kırsal mahallelere halı sahalar, ’Potasız Okul Kalmasın Projesi’ kapsamında ise okullara basketbol ve voleybol sahaları kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, İzmit ilçesinin kırsal mahallerinden biri olan Kabaoğlu’na halı saha inşa ediyor. 30x50 metre ebatlarında hizmet verecek olan sahanın betonarme imalatları ve çelik konstrüksiyonu tamamlandı. Zemine drenaj ve dolgu işlemleri tamamlandıktan sonra sentetik çim halı serme işlemine geçilecek.