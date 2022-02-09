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Çayırova Belediyesi’nden sokak hayvanlarına destek

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Çayırova Belediyesi, sokak hayvanlarını hem aşılıyor hem de mama desteği veriyor.

Çayırova Belediyesi’nden sokak hayvanlarına destek
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Çayırova Belediyesi, sokak hayvanlarını hem aşılıyor hem de mama desteği veriyor.

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Oluşturulan doğal yaşam alanında muhafaza edilen hayvanları yalnız bırakmayan Çayırova Belediyesi, onların sağlığını da ihmal etmiyor. Sokak hayvanlarının iç ve dış parazitleri, genel sağlık kontrolleri ve aşılamaları veteriner hekimler tarafından yapılıyor. Aynı zamanda Çayırova Belediyesi ekipleri, yıl boyunca sokak hayvanlarına besin desteği sağlıyor. İlçenin birçok noktasına bırakılan kedi ve köpek evlerine düzenli olarak mama takviyesi yapan belediye ekipleri, şu ana kadar 20 tona yakın mama dağıttı. Ayrıca sokak köpekleri için doğal yaşam alanından sonra Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni hayata geçirmek için çalışmalara devam ediliyor.

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