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Çayırova’da karla mücadele sürüyor

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Çayırova Belediyesi karla mücadele ekipleri, çalışmalarını sürdürerek yolların açık kalmasını sağlıyor.

Çayırova’da karla mücadele sürüyor
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Çayırova Belediyesi karla mücadele ekipleri, çalışmalarını sürdürerek yolların açık kalmasını sağlıyor.

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Aralıklarla etkisini gösteren kar yağışına karşı sürekli teyakkuzda olan karla mücadele ekipleri gece gündüz küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmaları gerçekleştiriyor. Çayırova halkının olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için 3 gündür yoğun mesai harcayan ekipler, 3 vardiya olarak çalışmaları sürdürüyor. Küreme ve tuzlama çalışması yapan ekipler, kaldırımlarda donma riskine karşı solüsyon uygulamasına devam ediyor. İlçedeki tüm caddeleri yapılan çalışmalar ile açık tutan ekipler, ilçedeki trafik akıcılığını sağlıyor.

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