banner4556

Çayırova’da market denetimi yapıldı

banner4664

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Çayırova’da market denetimi yapıldı
banner4582

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

banner4336

Denetimlerde ekipler; marketlerde maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyerek uyarılarda bulundu. Ürünlerin etiket fiyatları ve faturalarını inceleyen, reyon ile kasa fiyatının kontrollerini yapan zabıta ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihine de baktı. Ekipler, ilçe genelinde faaliyet gösteren market, süpermarket ve zincir marketlerde denetimlerini sürdürürken, özellikle gıda ve temel tüketim maddelerinin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki farkları inceleyerek gerekli uyarılarda bulunuyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Çatı katında sıkışan kediyi itfaiye ekipleri...
Çatı katında sıkışan kediyi itfaiye ekipleri...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4577

banner4616