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Çayırova’da satranç turnuvası heyecanı

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Çayırova Belediyesi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Satranç Federasyonu ile birlikte düzenlediği Satranç Turnuvası, 5-6 Mart tarihleri arasında Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenecek.

Çayırova’da satranç turnuvası heyecanı
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Çayırova Belediyesi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Satranç Federasyonu ile birlikte düzenlediği Satranç Turnuvası, 5-6 Mart tarihleri arasında Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenecek.

Ankara, İzmir ve Çanakkale gibi yurdun çeşitli illerinden 600’ün üzerinde başvurunun yapıldığı turnuva iki gün sürecek. 5 Mart Cumartesi Günü katılımcıların kayıt kontrol işlemlerinin tamamlanmasının ardından yapılacak teknik toplantı sonrası turnuvaya start verilecek. Yarışmacılar kendi kategorilerinde kura sonucu eşleştikleri rakipleri ile kozlarını paylaşacak. İlk gün 4. tura kadar olan müsabakalar oynanacak. 5. turdan sonraki müsabakalar turnuvanın final günü olan pazar günü gerçekleşecek. 7 tur sonrası rakiplerini geride bırakıp zafere ulaşan yarışmacılar ödül töreninde kürsüye çıkacak.

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