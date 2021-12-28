Çayırova’da "Sokağın Kalbi Gönüllüleri" projesi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bir süre önce hayata geçen "Sokağın Kalbi Gönüllüleri" projesi kapsamında gönüllülük esasına göre çalışan ekiple bir araya geldi.

Proje kapsamında 1400 kişilik gönüllü ekibi, mahalle mahalle sokağın kalbini dinliyor, gelen istek, talep, şikayet ve sorunlara çözüm üretiyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de gönüllülük esasına göre çalışan ekiple bir araya geldi. Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde Çayırova’nın gönüllüleriyle birlikte kahvaltı yapan Başkan Çiftçi, 2,5 yılda yapılan hizmet ve projeleri slayt eşliğine anlattı.

"Şehrimizi sizlerle yöneteceğiz"

İletişim uzmanı Şaban Kızıldağ’ın sunumundan sonra konuşma yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Asıl derdimiz Çayırova’lı hemşerilerimizin dertlerine ne kadar çare olup olamadığımızdır. Derdimiz hemşerilerimizin dertleri ile dertlenen insanların, yani gönül köprülerini inşa edecek gönül elçilerinin yani sizin desteğiniz ile şehrimizi yönetmektir. Belediyemiz tarafından verilen tüm hizmetlerin, hemşerilerimize etkin, verimli, kaliteli ve sürekli sunulması için gönüllülerimizin gönüldaşlığına, bu kutlu yolculukta ihtiyacımız çok büyüktür. Sizlerle birlikte sokağımızdaki bir ihtiyaç sahibine daha kolay ulaşabileceğiz. Bir ailenin mutluluğuna veya üzüntüsüne ortak olabileceğiz. Belediyemizin vatandaşa dokunan tüm hizmetlerini birlikte gerçekleştireceğiz. Sokağımızın tüm ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde müdahale edeceğiz. Belediye olarak daha güzel eğitimler, konferanslar, konserler düzenleyeceğiz. Kısacası sizlerle birlikte kuracağımız gönül köprüleri ile Çayırova’mızı birlikte yöneteceğiz" ifadelerini kullandı.