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Çayırova’da şubat ayı kültür ve sanat etkinlikleri

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Çayırova Belediyesi’nin şubat ayı kültür ve sanat takvimi belli oldu. Kültür ve sanat takviminde çocuk sinemaları, çocuk tiyatroları, konserler ve kandil programları yer alıyor.

Çayırova’da şubat ayı kültür ve sanat etkinlikleri
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Çayırova Belediyesi’nin şubat ayı kültür ve sanat takvimi belli oldu. Kültür ve sanat takviminde çocuk sinemaları, çocuk tiyatroları, konserler ve kandil programları yer alıyor.

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Çayırova Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerini ara vermeden sürdürüyor. Yeni yılın ilk ayında yoğun bir kültür sanat takvimi oluşturan Çayırova Belediyesi, şubat ayında da etkinliklerine devam ediyor. Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında şubat ayında 18 farklı etkinlik sanatseverlerle buluşacak. Çocukları 10 çocuk tiyatrosu 2 çocuk sineması ve 1 çocuk gösterisi beklerken yetişkinler için 2 yetişkin konseri ve 1 konser düzenleniyor. Ayrıca şubat ayında Regaip Kandili ve Miraç Kandili olması dolayısıyla 2 kandil programı yer alıyor.

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