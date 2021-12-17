banner4556

Çayırova’da tiyatro etkinliği

banner4336

Çayırova Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği tiyatro oyunları devam ediyor. Hafta sonu 3 tiyatro oyunu tiyatroseverlere perdesini aralayacak. Cumartesi günü çocuklar tarafından sevilen kahramanlar arasında yer alan ”Küçük Prens” tiyatro oyunu Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezinde perdeye çıkacak ve Küçük Prens’in gezegenlerdeki yolculuğu miniklere eğlenceli anlar yaşatacak. Aynı gün Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi “Sadece Bir Hafta’’ tiyatro oyunu ile bu kez tiyatro kapılarını yetişkinlere açacak. Hafta sonu tiyatro günleri “Bir Park Hikayesi’’ çocuk tiyatrosu ile sona erecek.

Çayırova’da tiyatro etkinliği
banner3909

Çayırova Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği tiyatro oyunları devam ediyor. Hafta sonu 3 tiyatro oyunu tiyatroseverlere perdesini aralayacak. Cumartesi günü çocuklar tarafından sevilen kahramanlar arasında yer alan ”Küçük Prens” tiyatro oyunu Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezinde perdeye çıkacak ve Küçük Prens’in gezegenlerdeki yolculuğu miniklere eğlenceli anlar yaşatacak. Aynı gün Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi “Sadece Bir Hafta’’ tiyatro oyunu ile bu kez tiyatro kapılarını yetişkinlere açacak. Hafta sonu tiyatro günleri “Bir Park Hikayesi’’ çocuk tiyatrosu ile sona erecek.

banner4575

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sanatçılar iklim krizini ’Alenen’ yorumladı
Sanatçılar iklim krizini ’Alenen’ yorumladı
  1. KÜLTÜR-SANAT

banner4558

banner3841

banner4390

banner4349