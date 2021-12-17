Çayırova’da tiyatro etkinliği

Çayırova Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği tiyatro oyunları devam ediyor. Hafta sonu 3 tiyatro oyunu tiyatroseverlere perdesini aralayacak. Cumartesi günü çocuklar tarafından sevilen kahramanlar arasında yer alan ”Küçük Prens” tiyatro oyunu Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezinde perdeye çıkacak ve Küçük Prens’in gezegenlerdeki yolculuğu miniklere eğlenceli anlar yaşatacak. Aynı gün Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi “Sadece Bir Hafta’’ tiyatro oyunu ile bu kez tiyatro kapılarını yetişkinlere açacak. Hafta sonu tiyatro günleri “Bir Park Hikayesi’’ çocuk tiyatrosu ile sona erecek.