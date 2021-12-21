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Çayırova’da tiyatro kursu kayıtları başladı

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Çayırova Belediyesi’nin ücretsiz düzenleyeceği uygulamalı tiyatro kurslarının kayıtları başladı.

Çayırova’da tiyatro kursu kayıtları başladı

Çayırova Belediyesi’nin ücretsiz düzenleyeceği uygulamalı tiyatro kurslarının kayıtları başladı.

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Çayırova Belediyesi, düzenlediği kurslarla çocuk ve gençleri aktivitelerle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda tiyatro kursuna da kayıt işlemleri başladı. 3. sınıftan 12. sınıfa kadar olan çocuk ve gençlerin faydalanabileceği kurslara kimlik fotokopisi ve HES kodu eşliğinde kayıt oluşturulabilecek. Ezbere dayalı eğitimden ziyade, hayal gücüne ve oyunlara dayalı eğitim sağlanan drama eğitimini Ziyafet Sofrası tiyatro ekibi oyuncuları verecek. Çocuklar ve gençler alacağı drama eğitimiyle hayal güçlerinin gelişimine katkı sağlayacak. Kayıtlar 31 Aralık tarihine kadar sürecek.

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