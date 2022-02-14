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Çayırova’da türkü dolu gece

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Çayırova Belediyesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde Türk halk müziği konseri düzenledi.

Çayırova’da türkü dolu gece
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Çayırova Belediyesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde Türk halk müziği konseri düzenledi.

Çayırova Belediyesi’nin düzenlediği konserde sahne alan sanatçılar Fikret Dolu, Tülay Maciran ve Özcan Türe türküleriyle dinleyenleri mest etti. Büyük ilgi gören konsere Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de katıldı.

"Siz yeter ki isteyin, biz yapmaya hazırız"

Sanatçıların birbirinden çeşitli türkülerine zaman zaman eşlik eden Başkan Çiftçi, "Bizler Çayırova’mızı hem sanatsal faaliyetlerde hem de kültürel etkinliklerde ön plana çıkartmak istiyoruz. Çayırova’da yaşayan her kardeşimizin sesine kulak vermek istiyoruz. Çok değerli sanatçılarımız var. Bu çalışmalarımız, konserlerimiz, tiyatrolarımız tüm hızıyla devam edecek. Siz yeter ki isteyin biz yapmaya hazırız" dedi.

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Konserin bir bölümünü gençlerle birlikte dinleyen ve zaman zaman telefon ışığıyla türkülere eşlik eden Başkan Çiftçi, sanatçılara teşekkür ederek, günün anısına plaket takdim etti.

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