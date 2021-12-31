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Çayırova’da yılbaşı denetimi

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Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yılbaşı gecesi öncesi işyerlerinde denetleme gerçekleştirdi.

Çayırova’da yılbaşı denetimi
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Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yılbaşı gecesi öncesi işyerlerinde denetleme gerçekleştirdi.

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Çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediyesi zabıta ekipleri, denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Ekipler yılbaşı gecesi öncesi market, pastane, manav ve diğer işyerlerinde raf-kasa fiyat farkını, etiketler üzerinde yazılanları ve ürünlerin son kullanma tarihlerini denetledi. Ayrıca işyerlerinin ruhsat denetimlerini gerçekleştiren ekipler, pandemi kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ederek bu konuda iş yeri yetkililerine gerekli uyarılarda bulundu.

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