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Çayırova’da yüzme şenliği

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Çayırova Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından 31 Ocak Pazartesi günü yüzme şenliği düzenlenecek.

Çayırova’da yüzme şenliği
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Çayırova Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından 31 Ocak Pazartesi günü yüzme şenliği düzenlenecek.

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Bu yıl ilki düzenlenecek yüzme şenliği, Çayırova Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda yüzme eğitimi alan kursiyerler arasında yapılacak. Toplam 130 kursiyer organizasyona katılım sağlayacak. Kursiyerler 7-17 yaş aralığında kendi yaş kategorilerinde yarışmalara katılacak. Yapılan organizasyon hem yüzme şenliği hem de yarış şeklinde olacak. Kendi yaş kategorisinde dereceye giren sporculara hediye takdim edilecek.

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