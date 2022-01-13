banner4556

Çayırova’da zabıta ekipleri fırınları denetledi

banner4336

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınları denetledi.

Çayırova’da zabıta ekipleri fırınları denetledi
banner4584

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınları denetledi.

banner4575

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe halkının sağlıklı gıda tüketmesi rutin denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, ilçedeki fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi gerçekleştirdi. Fırınların imalathane, depo ve satış noktalarında incelemede bulunan zabıta ekipleri, işyeri sahibi ve çalışanlara pandemi kurallarını hatırlatarak, hijyen konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca fırından çıkan ekmeklerin hassas terazide gramajına bakan ekipler, ekmeklerin 250 gram olan alt sınırına uygun olup olmadığını denetledi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Radyo dinleyicileri yıldızlarını seçiyor
Radyo dinleyicileri yıldızlarını seçiyor
  1. İstanbul

banner3841

banner4586

banner4577

banner4321