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Çayırova’da zabıtadan pazar denetimi

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Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında denetimlere devam ediyor.

Çayırova’da zabıtadan pazar denetimi
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Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında denetimlere devam ediyor.

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İlçede kurulan pazarları denetleyen zabıta ekipleri, tezgahları tek tek gezerek fiyat etiketi kontrolü, etiketlerin düzgün konulması ve rakamların okunabilir olması gibi hususları kontrol ederek, uyarılarda bulunuyor. Tüketici hakları ile ilgili bilgi veren ekipler, pandemi dolayısıyla HES kodu sorgulaması da gerçekleştiriyor. Pandemi nedeniyle kurallara uyulması konusunda titizlik gösteren zabıta ekipleri, maske, mesafe ve temizlik konusunda megafon ile vatandaşları ve pazarcı esnafına uyarılarda bulunuyor.

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