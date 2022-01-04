crossorigin="anonymous">

banner4556

Çayırova’ya 31 bin 400 metrekarelik park

banner4336

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’ne 31 bin 400 metrekare alan üzerine park inşa edilecek.

Çayırova’ya 31 bin 400 metrekarelik park
banner4584

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’ne 31 bin 400 metrekare alan üzerine park inşa edilecek.

banner4575

7 Ocak Cuma günü ihalesi yapılacak Çayırova Cumhuriyet Mahallesi Parkı, 31 bin 400 metrekare büyüklüğü ile bölgenin adeta mini bir millet bahçesi olacak. Doğu-Batı yönünde Tuna Caddesi ile Hisar Sokak arasında Kuzey-Güney yönünde ise Hayat ve Hasret sokakları arasında kalan yeşil alanda yapılacak olan park uygulaması, bölgenin yeni cazibe merkezlerinden birisi haline gelecek. Toplamda 31 bin 400 metrekare alan üzerine inşa edilecek olan parkın, 19 bin 950 metrekaresi yeşil alan, 11 bin 450 metrekaresi sert zemin olarak planlandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Siber suçlarla ilgili son bir yılda 73 şüpheli...
Siber suçlarla ilgili son bir yılda 73 şüpheli...
  1. SAKARYA

banner3841

banner4586

banner4578

banner4321