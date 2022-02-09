Cedit’te 421 bina yıkıldı

Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 421 bina yıkılırken, bölgede hafriyat kaldırma işlemleri de başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce kent tarihinin en önemli kentsel dönüşüm projesi olan Cedit Mahallesinde yıkım işlemlerinde sona yaklaşıldı, şu ana kadar 421 binanın yıkımı gerçekleştirildi. Bölgede hafriyat kaldırma işlemleri DE başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi’nde taraflar arasında uzlaşma oranında bir Türkiye rekoru elde edildi. Vatandaş memnuniyetinin ön planda tutulduğu uzlaşmalarda kısa süre önce başlayan yıkım işlemlerinin de sorunsuz şekilde tamamlanması öngörülüyor. Şu an itibariyle yüzde 98 oranındaki anlaşma oranı Türkiye genelinde kentsel dönüşüm projelerinde ulaşılan en yüksek oran olarak gösteriliyor.