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Çerkeşli’ye modern basketbol sahası

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Çerkeşli köyünde yapımını sürdürdüğü basketbol ve voleybol sahasının imalatları tamamlandı.

Çerkeşli’ye modern basketbol sahası
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Çerkeşli köyünde yapımını sürdürdüğü basketbol ve voleybol sahasının imalatları tamamlandı.

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Dilovası Çerkeşli Yurt Stadı’nın hemen yanına inşa edilen basketbol ve voleybol sahasının yapım çalışmalarında sona gelindi. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nca sürdürülen çalışmalar kapsamında daha önce çevre istinat duvarları inşa edilmiş ve zemine dökülen betonun ardından sahanın asfalt kaplaması tamamlanmıştı. Son olarak saha çevresini 4 metre yüksekliğindeki tel örgü çitleri ile kapatan ekipler, 2 basketbol potasının da montajını tamamlayarak sahaya yeni bir görünüm kazandırdı. 644 metrekare alan içerisine inşa edilen Çerkeşli köyündeki yeni basketbol ve voleybol sahası 19,10x32 metre ebatlarında hizmet verecek.

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