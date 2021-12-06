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Cevher Dudayev Parkı tamamlandı

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Körfez Belediyesi tarafından 14 dönümlük alanda hayata geçirilen Cevher Dudayev Parkı tamamlandı.

Cevher Dudayev Parkı tamamlandı
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Körfez Belediyesi tarafından 14 dönümlük alanda hayata geçirilen Cevher Dudayev Parkı tamamlandı.

Körfez Belediyesi, Barbaros Mahallesi’ndeki atıl durumda olan Cevher Dudayev Parkı’nı baştan aşağı yenilemek ve cazibe merkezi haline döndürmek adına geçtiğimiz mart ayında startı vermiş ve düzenlenen törenle temelini atmıştı. Toplam 14 dönümlük arazi üzerinde kurulan park, tamamlandı ve vatandaşların kullanımına hazır hale getirildi.

Cevher Dudayev Parkı içerisinde futbol sahası, çok amaçlı salon, dinlenme alanları ve oyun grupları, basketbol sahası, sosyal donatı alanı, yürüyüş yolları ve araç otoparkı bulunuyor. Park, 10 Aralık cuma günü saat 13.30’da yapılacak törenle halkın kullanımına açılacak.

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