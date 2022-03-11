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Çevre dostu öğrenciler Başkan Sezer’e çalışmalarını anlattı

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Atık pil toplama yarışmasında gösterdikleri çevre hassasiyetiyle örnek olan Gölcük Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’i ziyaret etti.

Çevre dostu öğrenciler Başkan Sezer’e çalışmalarını anlattı
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Atık pil toplama yarışmasında gösterdikleri çevre hassasiyetiyle örnek olan Gölcük Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’i ziyaret etti.

Gölcük Belediyesi iş birliğiyle, Gölcük Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen atık pil toplama yarışmasında topladıkları yüzlerce kilo atık pil ile Türkiye’ye örnek olan 3 öğrenci, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım’ın makamına konuk konuk oldu. Başkan Sezer ziyarette; 310,5 kilogram atık pil toplayarak 1. olan 5. sınıf öğrencisi Metehan Osman Eskin, 122,5 kilogram atık pil toplayarak 2. olan 6. sınıf öğrencisi Zeynep Ceren Karakaya ve 88,5 kilogram atık pil toplayarak 3. olan 8. sınıf öğrencisi Yusuf Alpgiray’ı tebrik etti. Öğrenciler de Başkan Sezer’e çalışmalarını anlattı. Öğrencilerle sohbet eden Sezer, yarışmaya katıldıkları için teşekkürlerini de sundu.

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