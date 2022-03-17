Çocuk kulüplerinde eğitici ve eğlenceli etkinlikler

Çayırova Belediyesi çocuk kulüplerinde eğitici, öğretici ve eğlenceli etkinlikler devam ediyor. Etkinler kapsamında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Bilgi Evi’nde Kur’an-ı Kerim günü tertip edilirken, Atatürk Mahallesi Bilgi Evi’nde yer alan çocuk kulübünde ise palyaço etkinliği düzenlendi.

Çayırova Belediyesi’ne bağlı çocuk kulüpleri, geleceğe imzalarını atacak olan çocukları hayata hazırlama hedefi doğrultusunda etkinliklerine devam ediyor. Eğitimci kadrosu ile yarının büyükleri olan miniklere birbirinden farklı ve özel etkinlikler sunuluyor. Çocuklar bu etkinliklerle doyasıya eğlenirken diğer yandan hayatı erken tanıma şansı yakalıyor.

Eğitim ve eğlence bir arada

Etkinler kapsamında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi içerisinde yer alan çocuk kulübünde Kur’an-ı Kerim günü düzenlendi. Üstün başarı ve gayretleri sonucunda çocuk kulübü öğrencilerinden Hiranur, Hamza, Mustafa, Emre ve Kerem’in Kur’an-Kerim’e geçmesinin sevinci yaşandı. Kur’an a geçen öğrencilerin mutluluğuna aileleri ve sınıf arkadaşları eşlik etti. Programda öğrenciler dualar okudu ve kendileri için hazırlanan pastayı arkadaşlarıyla paylaşarak bu özel günlerini unutmamak üzere anılarına ekledi.

Atatürk Mahallesi Çocuk Kulübünde ise minikler palyaço etkinliği ile doyasıya eğlendi. Öğretmenleri tarafından yüzleri boyanan öğrenciler palyaço kostümü giydi. Bir süreliğine palyaço kostümleriyle dans eden öğrenciler hem eğlendi hem de eğlendirdi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik hatıra fotoğrafı ile sona erdi.