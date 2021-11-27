Çocuk kütüphanesi hizmet vermeye başladı

İzmit Belediyesi tarafından çocuklar için hayata geçirilen çocuk kütüphanesi ve çocuk oyun alanı, minik misafirlerini ağırlamaya başladı

İzmit Belediyesi’nin yakın zamanda hayata geçirdiği İzmit Kadın Girişimciler Merkezi (İZGİM) bünyesindeki çocuk kütüphanesi ve çocuk oyun alanı, çocukların kaliteli zaman geçirmesi adına faaliyetlerine başladı. Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı ve hayal güçlerini geliştirmeyi amaçlayan çocuk kütüphanesi, 7-12 yaş arasındaki çocukları hafta içi 08.30-17.30 saatlerinde ağırlayacak. Psikolog ve çocuk gelişim uzmanlarının özel olarak seçtikleri kitaplarla donatılan kütüphaneye üye olan çocuklar istedikleri kitapları 15 gün süre ile ödünç alabilecek. İZGİM bünyesinde hizmet vermeye başlayan çocuk oyun alanı is, 4-6 yaş arası çocukları olan annelerin “Çocuğumu nereye emanet etsem” kaygılarına cevap olacak. Anneler işleri olduğu zaman, çocuk oyun alanından randevu alarak çocuklarını güvenle emanet edebilecek. Bir buçuk saatlik oyun alanı süresince alanında uzmanlar eşliğinde çocuklar hem eğlenceli vakit geçirecek hem de sosyalleşecek.