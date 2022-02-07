Covidli hastalara yardım eli

Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs testi pozitif çıkan hastalara yardımlarını sürdürüyor. Ekipler, koronavirüse yakalandığı tespit edilen hastalara günlük olarak sıcak yemek ve gıda kolisi ulaştırıyor.

Salgının başından beri Çayırova halkından desteklerini esirgemeyen Çayırova Belediyesi, testi pozitif çıkan hastalara yardım yapmaya devam ediyor. Kurum içinde oluşturulan çağrı merkezi, salgına yakalanan vatandaşları tek tek arayarak ihtiyaçlarını karşılıyor. 4 kişiden oluşan arama ekibi her gün yenilenen güncel listelerden aradıkları hastalara ihtiyaç durumlarını soruyor. Çözüm odaklı yaklaşımla hareket eden ekipler, gerekli notları alıp hastaların ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı oluyor. Çayırovalı vatandaşları karantina sürecinde bir an için bile yalnız bırakmayan belediye personelleri, hastaların evine günlük sıcak yemek ve gıda kolisi götürüyor.