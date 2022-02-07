banner4556

Covidli hastalara yardım eli

banner4664

Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs testi pozitif çıkan hastalara yardımlarını sürdürüyor. Ekipler, koronavirüse yakalandığı tespit edilen hastalara günlük olarak sıcak yemek ve gıda kolisi ulaştırıyor.

Covidli hastalara yardım eli
banner4583

Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs testi pozitif çıkan hastalara yardımlarını sürdürüyor. Ekipler, koronavirüse yakalandığı tespit edilen hastalara günlük olarak sıcak yemek ve gıda kolisi ulaştırıyor.

banner4336

Salgının başından beri Çayırova halkından desteklerini esirgemeyen Çayırova Belediyesi, testi pozitif çıkan hastalara yardım yapmaya devam ediyor. Kurum içinde oluşturulan çağrı merkezi, salgına yakalanan vatandaşları tek tek arayarak ihtiyaçlarını karşılıyor. 4 kişiden oluşan arama ekibi her gün yenilenen güncel listelerden aradıkları hastalara ihtiyaç durumlarını soruyor. Çözüm odaklı yaklaşımla hareket eden ekipler, gerekli notları alıp hastaların ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı oluyor. Çayırovalı vatandaşları karantina sürecinde bir an için bile yalnız bırakmayan belediye personelleri, hastaların evine günlük sıcak yemek ve gıda kolisi götürüyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bursa’da bir ihmal faciaya yol açıyordu...9 araç...
Bursa’da bir ihmal faciaya yol açıyordu...9 araç...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4577

banner4349