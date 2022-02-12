Çubuklubala’ya seyir teraslı mesire alanı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan Çubuklubala Mahallesine seyir terası da olan bir mesire alanı yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Çubuklubala Mahallesi’nde çevre sakinlerinin piknik yapmak için kullandığı bakımsız alanı daha modern bir mesire alanına dönüştürdü. Mesire alanında eşsiz manzaraya sahip bir seyir terası da var. Çubuklubala Mahallesi’ndeki mesire alanında çalışmalar kısa sürede tamamlandı. Yapılan çalışmalar kapsamında 1350 metrekarelik alan içerisine 200 metre yürüyüş yolu inşa edildi. Vatandaşların aileleriyle birlikte vakit geçirebilmesi için seyir terasına 10 adet kamelya, 5 adet çöp kovası, 137 adet fidan, aydınlatma ve alanın etrafına tel çit yapıldı. Alana bir de bayrak direği konuldu ve Türk Bayrağı asıldı.