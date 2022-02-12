banner4556

Çubuklubala’ya seyir teraslı mesire alanı

banner4664

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan Çubuklubala Mahallesine seyir terası da olan bir mesire alanı yapıldı.

Çubuklubala’ya seyir teraslı mesire alanı
banner4584

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan Çubuklubala Mahallesine seyir terası da olan bir mesire alanı yapıldı.

banner4336

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Çubuklubala Mahallesi’nde çevre sakinlerinin piknik yapmak için kullandığı bakımsız alanı daha modern bir mesire alanına dönüştürdü. Mesire alanında eşsiz manzaraya sahip bir seyir terası da var. Çubuklubala Mahallesi’ndeki mesire alanında çalışmalar kısa sürede tamamlandı. Yapılan çalışmalar kapsamında 1350 metrekarelik alan içerisine 200 metre yürüyüş yolu inşa edildi. Vatandaşların aileleriyle birlikte vakit geçirebilmesi için seyir terasına 10 adet kamelya, 5 adet çöp kovası, 137 adet fidan, aydınlatma ve alanın etrafına tel çit yapıldı. Alana bir de bayrak direği konuldu ve Türk Bayrağı asıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Çiftlikköy’de itfaiyeciler araçlarını boyadı
Çiftlikköy’de itfaiyeciler araçlarını boyadı
  1. YALOVA

banner3841

banner4665

banner4577

banner4349

banner4666