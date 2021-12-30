banner4556

Damlar Vadisi Millet Bahçesine aromatik bitkiler dikildi

banner4336

Başiskele’nin ikinci büyük millet bahçesi Damlar Vadisi’nde aromatik bitkiler toprakla buluşturuldu.

Damlar Vadisi Millet Bahçesine aromatik bitkiler dikildi
banner4582

Başiskele’nin ikinci büyük millet bahçesi Damlar Vadisi’nde aromatik bitkiler toprakla buluşturuldu.

banner4575

Belediye Başkanı Yasin Özlü öncülüğünde ilçede kişi başına düşen yeşil alan miktarını artıran Başiskele Belediyesi, Damlar Vadisi Millet Bahçesi’nde çalışmalarına yaz kış, yağmur çamur demeden devam ediyor. Çalışmalar tamamlanmadan dahi bölge halkının cazibe merkezi olmaya başlayan millet bahçesinde, son olarak belediye ekiplerince aromatik bitkiler dikildi. İçerisinde yer alan yürüyüş, spor, piknik ve oyun alanları ile güzel vakitler geçirmek isteyen vatandaşları misafir eden millet bahçesinde yürüyüş yolları üzerine lavanta, kekik, ada çayı, melisa otu ve biberiyeden oluşan aromatik bitkiler toprakla buluşturuldu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan TURKOVAC paylaşımı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan TURKOVAC paylaşımı
  1. GENEL

banner4558

banner3841

banner4577

banner4349