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Darıca Belediyesi karla mücadeleye hazır

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Darıca’da başlayan ve etkisini arttırması beklenen kar yağışı uyarısı sonrası teyakkuza geçen Darıca Belediyesi karla mücadele ekipleri, hazırlıklarını tamamladı.

Darıca Belediyesi karla mücadeleye hazır

Darıca’da başlayan ve etkisini arttırması beklenen kar yağışı uyarısı sonrası teyakkuza geçen Darıca Belediyesi karla mücadele ekipleri, hazırlıklarını tamamladı.

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Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam eden kar yağışı Darıca’da başladı. Darıca Belediyesi de teyakkuza geçerek olumsuz hava şartlarına karşı tedbirlerini arttırdı. Ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ana arterler başta olmak üzere her türlü olumsuzluğa karşı tedbirlerini alan Darıca Belediyesi, karla mücadele ekipleri oluşturdu. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da karla mücadele ekiplerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan Muzaffer Bıyık, vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için gerekli bütün tedbirleri aldıklarını belirtti.

50 kişilik ekip kuruldu

Darıca Belediyesi 5 kamyon, 6 kazıyıcı yükleyici, 2 tuzlama robotu, 1 ekskavatör, 1 greyder, 10 kamyonet ve 50 kişilik karla mücadele ekibiyle hem tuzlama hem kar temizleme hem de kar küreme çalışmaları yürütecek.

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