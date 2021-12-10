Darıca için 36 milyonluk yol ve köprü ihalesi

Darıca Osmangazi Köprü İkilemesi ve Bağlantı Yolu Yapım İşi ihalesine 3 firma katılırken, en düşük teklif 36 milyon 435 bin 861 TL 61 kuruş oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Dilovası’nda viyadük yapımı için ihale gerçekleştiren büyükşehir, bu kez de Darıca Osmangazi Köprü İkilemesi ve Bağlantı Yolu Yapım İşi ihalesi düzenledi. 3 firmanın katıldığı ihalede en düşük teklif 36 milyon 435 bin 861 TL 61 kuruş oldu. İhalenin sonuçlanmasının ardından ilgili firma çalışmalarına başlayacak.

Çalışmalar kapsamında 205,85 metre uzunluğunda ve 10,85 metre genişliğinde 7 açıklıklı köprü imalatı yapılacak. Ayrıca ihale kapsamında 409 metre uzunlukta bağlantı yollarının yapılması planlanıyor. Bağlantı yollarında 4 bin 760 ton asfalt, 3 bin metrekare parke taşı, 3 bin 850 metre bordür kullanılacak. Ayrıca toprakarme, yağmursuyu, elektrik ve içme suyu ve kanalizasyon deplase imalatları da yapılacak.