Darıca Millet Kıraathanesi kapılarını açmaya hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Millet Kıraathanesi’ projesi Darıca’da hayat buldu. Darıca merkezde yapımı tamamlanan ve açılışa hazır hale gelen Darıca Millet Kıraathanesi’ni inceleyen Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Cumhurbaşkanımızın hedef gösterdiği 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine birlikte yürüyeceğimiz geleceğimizin teminatı gençlerimizi burada yetiştireceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önemli vizyon projeleri arasında yer alan ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın da seçim vaatleri arasında bulunan Millet Kıraathanesi projesi Darıca’da hayat buldu. Tarihi Tekel Binası restore edilerek Milet Kıraathanesi’ne dönüştürüldü ve vatandaşların hizmetine sunuldu. İskoliye Sanat Akademisi’nin hemen yanında yer alan ve kısa zamanda yapımı tamamlanarak açılışa hazır hale gelen Darıca Millet Kıraathanesi’nde son dokunuşlar yapılıyor.