Darıca, Türk bayraklarıyla süslendi

Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıldönümü dolayısıyla esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı hediye etti.

Darıca Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının nişanesi olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıldönümü dolayısıyla ilçenin dört bir yanını Türk bayraklarıyla süsledi. Cadde ve sokaklara Türk bayrakları asılırken, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıldönümü dolayısıyla esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı hediye etti.

"El ele vererek daha çok çalışmalıyız"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı büyük bir coşku içerisinde kutladıklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından tarihimizin altın sayfalarına yazılan ve ulusumuzun kaderinin değiştiği bir kahramanlık destanının tacıdır. Aynı zamanda bağımsızlığımızın nişanesi olan Cumhuriyet, Türk milletine bırakılmış en büyük mirastır. Bu miras, tarih boyunca çok az millete nasip olacak kadar büyük ve onurlu bir sorumluluğu da temsil etmektedir. Bu bilinçle Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmak ve geleceğe daha güçlü taşımak için el ele vererek daha çok çalışmalıyız. Bizler de Cumhuriyet Bayramı coşkusunu vatandaşlarımızla birlikte paylaşmak için ilçemizi ay yıldızlı şanlı bayraklarımızla süsledik. Esnaflarımızı da ziyaret ederek bayrak dağıtımı gerçekleştirdik. Bir kez daha Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum" dedi.