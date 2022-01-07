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Darıca’da bin 524 çift evlendi

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Darıca Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 2021 yılında evlilik işlemleri için başvuran toplam bin 524 çiftin resmi nikahını kıydı.

Darıca’da bin 524 çift evlendi
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Darıca Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 2021 yılında evlilik işlemleri için başvuran toplam bin 524 çiftin resmi nikahını kıydı.

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Darıca Belediyesi’nin verilerine göre, 2021 yılı içerisinde 233’ü yabancı evlilik olmak üzere toplam bin 524 çifte nikah kıyıldı. Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi içerisinde yer alan nikah salonlarında kıyılan nikahlarda yeni evli çiftlere takı töreni ve fotoğraf çektirmek için özel alanlar da bulunuyor. Darıca Belediyesi’ne başvuran çiftleri Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da zaman zaman yalnız bırakmayarak, mutluluklarına ortak oldu. Muzaffer Bıyık, genç çiftlerin kimi zaman nikah akitlerini gerçekleştirirken, kimi zaman da nikahlarına şahitlik etti.

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