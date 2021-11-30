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Darıca’da ekipler teyakkuz halinde

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Kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, Darıca Belediyesi ekipleri de gün boyunca gerekli tüm önlemleri alarak çalışma yürüttü.

Darıca’da ekipler teyakkuz halinde
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Kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, Darıca Belediyesi ekipleri de gün boyunca gerekli tüm önlemleri alarak çalışma yürüttü.

Darıca Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak yağış ve fırtına uyarısından sonra teyakkuz durumuna geçti. Darıca Belediyesi’nin tüm ekipleri, araç ve ekipmanları ile hazır durumda bulunuyor. Gece gündüz sahada olan ekipler, lodosun yaralarını sarmak için çalışma yürüttü.

Kuvvetli lodos ve yağış, gece boyunca Darıca’da hayatı olumsuz etkilerken ekipler ise ortaya çıkan hasarı gidermeye çalışıyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sahadaki çalışmaları inceleyerek bilgi aldı. Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan sağanak yağış ve fırtına uyarısına yönelik ekiplerimizle hazırlıklarımızı yaptık. Görevli ekiplerimiz tüm gün teyakkuz halinde olacak. Gönül ister ki böyle durumlar hiç yaşanmasın, ancak doğal afetler de adı üzerinde hayatımızın bir gerçeği. Görev sahamız içinde vatandaşlarımızın güvenliğini ve refahını sağlamak için şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonrasında da gece gündüz canla başla hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

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