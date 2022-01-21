banner4556

Darıca’da goalball turnuvası düzenleniyor

banner4336

Darıca Belediyesi, görme engelliler için goalball turnuvası düzenleyecek.

Darıca’da goalball turnuvası düzenleniyor
banner4584

Darıca Belediyesi, görme engelliler için goalball turnuvası düzenleyecek.

banner4575

"Farkındalığın olduğu yerde engel yoktur" sloganıyla görme engelliler için goalball turnuvası düzenleniyor. 22 Ocak Cumartesi günü saat 12.00’da Bağlarbaşı Ortaokulu Spor Salonu’nda düzenlenecek turnuva oldukça renkli ve çekişmeli maçlara sahne olacak. Türkiye Beyazay Derneği ve Darıca Belediyesi işbirliğinde düzenlenecek turnuva bölgede de bir ilk olma özelliği taşıyor.

Beyaz Baston Haftası dolayısıyla Erişilebilir Hareket Atölyesi projesi kapsamında Darıca Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek goalball turnuvasında; Darıca Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, Türkiye Beyazay Derneği, Kocaeli Fatih Sultan Mehmet Görme Engelliler Spor Kulübü ve Gölcük Görme Engelliler Spor Kulübü olarak dört takım mücadele edecek.

"Turnuvayı önemsiyoruz"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, görme engelliler için düzenlenen goalball turnuvasına vatandaşları davet ederek, "Turnuvayı önemsiyoruz. Engelli kardeşlerimizin fırsat verildiğinde her şeyi yapabildiğini biliyoruz. Darıca Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezimiz ile engellilerin önündeki bütün engelleri kaldırmak için çalışıyoruz. Goalball turnuvasında gelin hep birlikte onların heyecanına ortak olalım ve birbirinden heyecanlı maçları birlikte takip edelim" diye konuştu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sahte pasaportlu Moğolistanlı kadın hırsız, İstanbul...
Sahte pasaportlu Moğolistanlı kadın hırsız, İstanbul...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4577

banner4349