Darıca’da güvenli ulaşım için asfalt ve parke çalışması

Darıca Belediyesi tarafından ilçe genelinde bozuk yol kalmaması adına başlatılan asfalt ve parke çalışmaları devam ediyor.

Darıca’nın 14 mahallesinde belirlenen plan doğrultusunda çalışma yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir yandan asfalt yama çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da parke ve bordür çalışmaları yapıyor. Göreve geldikleri günden itibaren vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı esas aldıklarını belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle birlikte ilçemizin tamamında büyük bir altyapı hamlesi geçekleştiriyoruz. Bu nedenle yapılan kazı çalışmaları nedeniyle yollarımız bozuluyor. Ama gerek büyükşehir belediyemiz gerekse de biz Darıca Belediyesi olarak bozulan yolların hızlı bir şekilde onarılması için çalışıyoruz. İlçemizde bozuk yol kalmaması için canla başla çalışıyoruz" dedi.